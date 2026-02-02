松下洸平が、自身のInstagramを更新。“髪長かった頃”の動画を公開し、ファンの注目を集めている。

【動画】松下洸平の貴重な“長髪姿”【写真】『豊臣兄弟！』で徳川家康（松平元康）を演じる松下洸平

■松下洸平の貴重な“長髪姿”にファン絶賛

公開されたのは、『with MUSIC』（日本テレビ系）収録前の松下の様子を捉えた動画。黒のタートルに同系色のセットアップスーツ姿で颯爽と現れた松下は、手に持った黒いファイルの中身をチラ見せ。少し緊張した様子を見せるも、その後は柔らかな笑顔で会話する姿が収められている。

髪は、耳に掛けられる長さに伸びた前髪を後ろに流すようにセット。襟足も長く、爽やかな短髪のイメージが強い松下の貴重な“長髪姿”が新鮮だ。

この投稿には「長髪カッコいい！」「オールブラックコーデ素敵」「色気が溢れ出てる」「スーツ姿かっこいい」「長い髪、オトナの色気が溢れてる」「長髪平かっこよ」「黒タートル似合いすぎ」「すっごく素敵」「タートル平は特別キラキラ輝いてます」など、絶賛の声が寄せられている。

■“徳川家康”の姿で馬に乗る松下洸平

松下洸平は、現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演中。自身のInstagramでは、同作で演じる徳川家康（松平元康）の姿で、馬に乗るモノクロショットを公開している。

出演発表時には、「今後、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）が台頭していく中で、家康が2人の存在を脅威に感じていることが、徐々に描かれていきます。しかも2人は、思慮深い家康とは真逆で、情熱で突き進んでいくタイプなので、背中がゾワゾワするような場面も出てきます。そのあたりから、家康なりの“ギラギラ”したところも表れ始めるので、どんな引き出しが開いていくのか自分でも楽しみにしています」と、2月1日に放送された第5話以降の展開にも触れたコメントしている。