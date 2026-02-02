　2日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比110円安の5万3270円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万3422.01円に対しては152.01円安。出来高は3万2436枚となっている。

　TOPIX先物期近は3572.5ポイントと前日比0.5ポイント安、現物終値比4.69ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53270　　　　　-110　　　 32436
日経225mini 　　　　　　 53265　　　　　-105　　　553216
TOPIX先物 　　　　　　　3572.5　　　　　-0.5　　　 54603
JPX日経400先物　　　　　 32160　　　　　 +10　　　　2764
グロース指数先物　　　　　 700　　　　　　+2　　　　2748
東証REIT指数先物　　　　1961.5　　　　　　-7　　　　 130

株探ニュース