日経225先物：2日正午＝110円安、5万3270円
2日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比110円安の5万3270円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万3422.01円に対しては152.01円安。出来高は3万2436枚となっている。
TOPIX先物期近は3572.5ポイントと前日比0.5ポイント安、現物終値比4.69ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53270 -110 32436
日経225mini 53265 -105 553216
TOPIX先物 3572.5 -0.5 54603
JPX日経400先物 32160 +10 2764
グロース指数先物 700 +2 2748
東証REIT指数先物 1961.5 -7 130
株探ニュース
