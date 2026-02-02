カルビー <2229> [東証Ｐ] が2月2日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比21.8％減の206億円に減り、通期計画の263億円に対する進捗率は5年平均の82.2％を下回る78.5％にとどまった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比64.2％増の56.6億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比11.7％減の102億円に減り、売上営業利益率は前年同期の11.9％→10.8％に低下した。



