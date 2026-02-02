ベニヤ板や色画用紙などを使って再現した寝台列車のヘッドマークの展示会が、いま下関市で開かれています。



こちらは、2005年まで東京・下関間で運行していたブルートレイン「あさかぜ」のヘッドマークを再現したものです。



下関市豊北生涯学習センターで開かれている展示会には、ベニヤ板や段ボールのベースに厚紙と色画用紙を貼って作った寝台列車のヘッドマークやテールマークなど100点を超える作品が展示されています。





ヘッドマークを製作したのは、市内に住む森哲也さん54歳です。（森哲也さん）「ヘッドマークは、やっぱ鉄道ファンなら大体のものが欲しがるものです。でもやっぱ本物は高いですから。それだったら、紙だったら自分で作れるんじゃないかと思って」森さんが製作したヘッドマークにはそれぞれ、寝台列車の写真や解説文が添えられていて、鉄道ファンだけでなく多くの人が楽しめるようになっています。また会場には、森さんが牛乳の紙パックなどを使って製作している寝台列車や特急列車の模型も展示されています。（森哲也さん）「昔乗ったことがある方はその昔のことを思い出してほしいし、ブルートレインを知らなかった人はこういうのが走っていたと、それからまあ夜行列車・寝台列車に復活してほしいという思いもあるんです」この展示会は、下関市豊北生涯学習センターで2月8日まで開かれています。