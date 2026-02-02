1月28日（水）放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」には、中田翔、糸井嘉男、川島明（麒麟）、とにかく明るい安村、ファーストサマーウイカ、タイムマシーン3号、佐々木美玲が登場。「日本全国早押しクイズスペシャル」をお届けした。

さまざまなクイズが出題されるなか、アイテムを選んでどう音を出すのかを回答する「効果音作成クイズ」では、元プロ野球選手の糸井にちなみ、現役時代の映像に合わせて走っている足音とスライディングの音を何で作れるか挑戦することに。

スタジオに用意されたアイテムは、段ボール、レンガ、ティッシュ、傘、ほうき、シェーカー、スプレー、布粘着テープ、ホッカイロ、ブラシ、そろばん、アルミホイル、マラカス、画用紙、三角定規、風船、お手玉、ほたて貝、おろし金、メリケンサック、ポンポン。

まず、安村とウイカが段ボールとメリケンサックで挑戦も不正解。続いて、佐々木がマラカスで足音を表現、山本浩司（タイムマシーン3号）がスネに布粘着テープを貼って、関太（タイムマシーン3号）が剥がす音でスライディングを表現しようとするも…ゆっくりとテープを剥がす関に「ゆっくりやんなよ！」「ペリペリじゃねぇんだよ！」「ゆっくりが一番痛いんだよ！」と山本がツッコむ場面も。

続いて大悟が箱ティッシュ、中田がそろばんで挑戦。まずは、足音を大悟が箱ティッシュで表現するターンだが、ティッシュの中身を取り出し高速で鼻をかみ始めた大悟。すかさずノブと中田が「違う違う」と止めに入る。再挑戦で、足音は箱をトントンと叩き、その後中田がそろばんでスライディングの音を出してみるも…思ったよりも音が弱く、「弱いスライディング！」と一同爆笑。

糸井が傘を手で叩き、山内健司がほうきで傘の表面を滑らせてスライディング音を再現してみるが、こちらも惜しくも正解ではないとのこと。

映画やアニメなどに合わせて効果音を作るフォーリーアーティスト 渡邊雅文さんによるこのクイズの正解は、お手玉、段ボール、ほうきを使うというもの。そこで、北海道日本ハムファイターズ時代にチームメイトだった糸井と中田が2人で挑戦。糸井がお手玉を拳で叩いて足音を再現、中田がほうきと段ボールでスライディングの音を再現。しかし、「やっぱ（音が）優しい！」とスタジオ陣から総ツッコミが。「細身のランナーですやん」とノブが笑いを誘った。

また、 “超人”こと糸井と、数多くのタイトルを獲得してきた中田の現役時代に関するクイズも出題。

中田は、日本ハム時代の後輩である杉谷拳士のグローブの指部分に、あるものを入れるいたずらをしたそう。一同は中に何を入れたかを予想。スタジオでは、「スズメバチ」「誰ぞの指」「ヤングコーン」などの回答が続き…ウイカが「とんがりコーン」と正解を叩き出した。

中田いわく、「僕がとんがりコーン好きなので、試合前に指に入れて食べて」いたなか、「おもしろいことないかな」と試合前の杉谷の緊張をほぐすために思いついたとのこと。

続いては糸井に関するクイズ。日本ハム時代のコーチだった大村巌氏は糸井の天然ぶりに困り果て、『子犬の正しい育て方』という本を参考にして指導に役立てたという。そこで、どんな指導法かを予想。

スタジオからは、「トイレの場所を覚えた」「待て！で止まる」「尻尾を追いかけてぐるぐる回るのをやめさせた」「餌をあげるタイミング」などさまざまな回答が。最終的に、「いいプレーをしたら褒める」と回答したウイカが再び正解！

「とにかくよしよしされましたね」と振り返る糸井。「そっから一軍ボカーン（と活躍）」とスタジオを笑わせた。

