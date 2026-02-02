中国の自動車メディア、騰訊汽車は1日、中国で「造車新勢力」と呼ばれる新興電気自動車（EV）ブランドの1月の新車納車台数ランキングについて伝えた。

1位は鴻蒙智行（HIMA）で前月比35％減の5万7915台。前年同月比では65．6％増だった。2位は小米汽車（Xiaomi Auto）で3万9000台超。前月は5万台を超えていた。2025年通年では41万台超。小米の創業者で最高経営責任者（CEO）の雷軍（レイ・ジュン）氏は26年通年の目標台数として55万台を掲げている。

3位は零跑汽車（Leapmotor）で前月比47％減の3万2059台。前年同月比では27％増。25年通年では前年比103％増の59万6555台を納車し新勢力でトップだった。年初には今年通年で100万台突破という目標を設定した。4位は理想汽車（Li Auto）で前月比37％減の2万7668台。前年同月の2万9927台から微減した。

5位は蔚来汽車（NIO）で前月比44％減の27182台。前年同月比では96．1％増。6位は極氪（Zeekr）で前月比21％減の2万3852台。前年同月比では99．7％増。7位は小鵬汽車（Xiaopeng Motors）で前月比47％減の2万11台。8位は嵐図汽車（VOYAH）で前月比34％減の1万515台。前年同月比では31％増。（翻訳・編集/柳川）