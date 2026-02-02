JR池袋駅で盗撮していた男子大学生から現金を脅し取ったとして、22歳の男が逮捕されました。男は同様の手口で数十人からあわせて2000万円以上脅し取っていたとみられるほか、男自身が盗撮していた疑いももたれています。

恐喝の疑いで逮捕されたのは、渋谷区の姫木虎太郎容疑者（22）で、去年5月、JR池袋駅のエスカレーターで盗撮していた10代の男子大学生を捕まえ、「自分のやったことわかってるだろ。親にも迷惑かかるぞ」などと言い、現金10万円を脅し取った疑いがもたれています。

姫木容疑者は容疑を否認していますが、警視庁によりますと、姫木容疑者は盗撮中の人物を狙った同様の犯行を繰り返し、数十人からあわせて2000万円以上を脅し取ったとみられるということです。

一方、姫木容疑者自身も去年、渋谷区で女性のスカートの中を盗撮したとして既に逮捕されていて、姫木容疑者は容疑を認めているということです。