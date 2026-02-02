津田健次郎、“戦友”と呼ぶ年下俳優 大河ドラマ『べらぼう』共演時には話題に「気恥ずかしい気持ちも…」
声優・俳優の津田健次郎（54）が、1日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演。下積み時代の苦労や意外な私生活について明かした。
【写真】衝撃の丸刈り！凛々しい顔 公開された中1の津田健次郎
津田は、声優だけではなく、俳優としてもブレイクを果たし、昨年は朝ドラと大河ドラマに立て続けに出演するなど、活躍の幅を見せる。2000年には『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』に海馬瀬人役で出演していたが、物語の主人公・武藤遊戯役を演じたのが俳優の風間俊介（42）だった。
番組には風間もVTR出演。津田との思い出として、「僕が声優経験が初めてで、アフレコに入った瞬間、みなさん声優さんでドキドキしていた時に、津田さんが『緊張するよね。でも俺も声優まだ全然経験なくてさ。だから一緒だよ』って言ってくれたの、すごい救われました」と語った。
出会いから25年以上。津田は風間に対して、「本当に戦友と言うか。俊介も16歳ですしね。僕もお芝居的にもまだまだってところがあって、2人とも色んなダメ出しを沢山いただいて」と当時の現場を振り返った。
また二人はNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で共演を果たしたことでも話題に。風間は「こんな未来が来るとはっていう。あの頃から知っている2人がちょんまげ付けているっていうだけで笑える」と笑顔で語り、津田も「大河ドラマで初めて共演。同じ画面に映るのがうれしかったですね。気恥ずかしい気持ちもちょっとありましたね」と語った。
【写真】衝撃の丸刈り！凛々しい顔 公開された中1の津田健次郎
津田は、声優だけではなく、俳優としてもブレイクを果たし、昨年は朝ドラと大河ドラマに立て続けに出演するなど、活躍の幅を見せる。2000年には『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』に海馬瀬人役で出演していたが、物語の主人公・武藤遊戯役を演じたのが俳優の風間俊介（42）だった。
出会いから25年以上。津田は風間に対して、「本当に戦友と言うか。俊介も16歳ですしね。僕もお芝居的にもまだまだってところがあって、2人とも色んなダメ出しを沢山いただいて」と当時の現場を振り返った。
また二人はNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で共演を果たしたことでも話題に。風間は「こんな未来が来るとはっていう。あの頃から知っている2人がちょんまげ付けているっていうだけで笑える」と笑顔で語り、津田も「大河ドラマで初めて共演。同じ画面に映るのがうれしかったですね。気恥ずかしい気持ちもちょっとありましたね」と語った。