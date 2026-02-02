歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。自宅で作ったグリル野菜やスープ、米粉パンのレシピを公開しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「オリーブオイルを入れシャカシャカ」 自家製グリル野菜 ＆ 米粉パンのレシピを公開





工藤静香さんは「漬けてある野菜が切れたので、グリル野菜!!」と、彩り豊かな手料理の写真と共にレシピを投稿しました。







投稿では、「ビニールに野菜を入れてオリーブオイルを入れてシャカシャカ、そして塩麹を入れて再度シャカシャカ！」と、作り方を説明。







続けて、「チコリには塩麹と粉チーズ。にんじんは塩麹でシャカシャカした後、ほんの少し甜菜糖をふりかけます。そして焼き上がってから最後に粉チーズとバルサミコを少し」と味付けのポイントも細かく紹介しています。







忙しい日々の調理のヒントとして、スープについては「鶏がらのスープストックをとって冷凍庫に保存してあったものを使いました。時短です！」と明かしました。









さらに、豆腐と米粉を使ったパンのレシピも公開しています。「今日は豆腐1丁入れました。そして、米粉は1袋なので200g そして、ベーキングパウダーアルミフリー 甜菜糖、そして塩少々 フライパンに、オリーブオイルをして蓋を閉めてじっくり焼きました！」「パンの中に入れているのはクリームチーズです!!」と紹介。







最後にアレンジ方法として、「上に、チーズとか乗せてピザみたいに食べてもおいしいです」と提案しています。







この投稿に、「スティックのグリル野菜いいですねぇ」「レパートリー豊富で色々作れて凄いです」「お仕事もお料理も準備に余念がないですね」「愛情いっぱいのお料理 とっても美味しそう〜」「豆腐と米粉パン作ってみたいです」などの声が寄せられています。



