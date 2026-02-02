愛知県豊田市で交際相手の女性を殺害したとして男が逮捕された事件で、新たな証言です。男と以前交際していた女性が取材に応じ、「殺されかけた」と過去に受けた暴行被害について語りました。

【写真を見る】「私は殺されかけた」逮捕された45歳男の元交際相手が“暴行被害”証言「全身ボコボコにされて監禁」 愛知・豊田市の殺人放火事件

逮捕された北島卓容疑者（45）は、先月17日、豊田市内のアパートでここに住む交際相手の小川晃子さん（42）を殺害した疑いがもたれています。

北島容疑者と過去に交際していた女性（40代）

「いつかこうなるんじゃないかというのは、どこかでありました。私は殺されかけたんです」

数年前に北島容疑者と交際していた40代の女性。交際当初は優しかったといいますが、束縛が激しく、距離を置くと態度が一変したといいます。

北島容疑者と過去に交際していた女性

「本当に尋常ではなくて、実家でも夜中であろうがチャイムをしつこく鳴らしていた。『家族がどうなっても知らんぞ』と脅された」

話し合うために北島容疑者の自宅に行くと…

北島容疑者と過去に交際していた女性

「全身ボコボコにされて、監禁されて家から出られない状況。私、もう殺されると思いました」

女性は警察に保護され、その後、身を隠すように生活してきたといいます。

北島容疑者と過去に交際していた女性

「ずっと苦しいです。一生懸命生きているけど、正直苦しい」

けさ送検された北島容疑者。取り調べに「やっていません」と容疑を否認した後、黙秘を続けているということです。