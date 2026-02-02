インスタグラムで報告

バレーボール女子日本代表の野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）が、1日までにインスタグラムを更新。衣料ブランド「moz FOREST LABEL」とのコラボ商品を着用したモデル顔負けの姿が、ファンの間で大きな注目を集めている。

野中は「コラボ商品が本日より受注予約開始しました！」と綴り、自身でデザインを手掛けたグッズの受注開始を報告。ファンの視線を釘付けにしたのは、投稿に添えられたモデル姿だった。

Tシャツやパーカーに身を包み、カメラに優しく微笑む姿や、髪を下ろしてリラックスした表情で座る様子が収められている。文面には「初めての経験ですが、少しでも多くの方に着て頂けたら嬉しいです！ 試合会場へ着て来たりもできるように、パーカーやTシャツなどをセレクトしました！ 色々な種類があるので是非チェックしてみてください」と記して紹介。コメント欄にはファンから驚きや絶賛の声が相次いでいる。

「可愛すぎる……」

「めっちゃ可愛い!! アスリートで1番じゃない？」

「どこのモデルさんかと一瞬考えた」

「アスリートに見えない位、キュート」

「ちょっと待って！可愛すぎるんだけど〜」

「スタイルがモデルだもんな〜顔ちっちゃ！！」

「モデル顔負けの可愛さでヤバい」

24歳の野中は身長177センチのアウトサイドヒッター。2025年に日本代表初選出され、5月の記者会見で「かわいいだけじゃだめですか？」と大人気アイドルグループに“なり切った”発言をして話題に。1月31日に行われたバレーボールSVリーグの女子オールスター戦「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」にも出場している。



（THE ANSWER編集部）