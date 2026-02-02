Amazonでは、2月2日（月）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。

日用品も多数の製品がセール価格になっており、花王が販売する柔軟剤「ハミングフレア つめかえ大容量」は、23％オフの1,180円（税込）で販売中です。

通常サイズの約6倍！ 大容量のつめかえ用がお得に

↑ハミングフレア つめかえ大容量

ハミングフレアつめかえ大容量は、独自のダイヤモンドアロマ製法による発香力が特徴の柔軟剤。服を脱ぎ着したときや汗をかいたとき、タオルを使うときなど、美しい香りが12時間も続くといいます。香りだけでなく、静電気や洗濯ジワの防止、抗菌・防臭効果もあるとのこと。

内容量は2,100gと大容量のため、買い置きにぴったりです。

香りは「サボン デ サボン」「フラワーハーモニー」「アーバンフローラル」「フローラルスウィート」の4種類。

