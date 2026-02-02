「シールを交換したくない」と言えない娘。「友達でしょ？」と迫られ差し出すも、後日『思い切った行動』に！

子ども同士の関係には、親が気づきにくい悩みが隠れていることもありますよね。

これは筆者の友人から聞いた、子どもの友達関係について考えさせられたエピソードです。何気ない日常の中で起きた出来事が、子どもにとって大切な「自分の気持ちを守ること」を学ぶきっかけになったそうです。

うちの娘、友達は多いけれど……

娘にはたくさんのお友達がいる中で、ひとり気になる子がいました。





そのAちゃんは、娘が大事にしているシール帳を見るたびに「これちょうだい」「それも欲しい」と欲しがってくるそうなのです。

Aちゃんの家庭ではあまりシールを買わない方針だったのか、毎回ねだられるのが娘にとってはプレッシャーになっていたようです。



娘は断ることが苦手で、「友達じゃないの？」と責められると、渋々シールを差し出してしまっていたといいます。

本当の友達ってなんだろう？

娘が困っている様子を見て、私はモヤモヤしていました。



「本当に大切にしているものを無理にあげなきゃいけないの？」



「それって本当の友達関係なの？」



親としてどうアドバイスすべきか悩んでいました。

ある日、娘が「Aちゃんにシールをあげたくない……」とぽつり。



そこで私は、こう声をかけました。



「大事なシールなら、無理に渡さなくてもいいんだよ。素直に、『これは大切だから、交換できない』って言ってみたらいいんじゃないかな？」