美味しそうなの発見ッ！【ローソン】朝食が楽しみになりそう♡「菓子パン」をチェック

朝食メニューに悩んだら、近くの【ローソン】に足を運んでみて。スイーツだけでなく、パンも充実のラインナップ。総菜パンから菓子パンまで揃っています。今回はその中から「菓子パン」をチェックしていきます。

冷凍コーナーで発見！ いつでも焼き立ての味

冷凍コーナーに置いてある「シナモンロール」は、電子レンジで温めるだけでいつでも簡単に焼き立て風パンを食べられるのが特徴です。温め時間は500Wで約1分と比較的短めなので、忙しい朝でもササっと準備できそう。冷凍庫にいくつかストックしておけば、小腹が空いたときにすぐに食べられてとっても便利です。

とろけるフロスティングが贅沢

シナモンロールは食べる直前に電子レンジで温める必要があるため、天面のフロスティングは、いつでもとろりとした仕上がりになるのも嬉しいポイント。気になるシナモンのスパイス感ですが、@oyatsu_panponさんによると「スパイスはシナモンがふんわり香る程度で優しめ」とのこと。シナモン強めがお好みであれば、追いシナモンがおすすめです。

大人気の冷やしクリームパンに新作登場

昨年の夏に登場し、SNSを中心に瞬く間に話題となった「冷やしクリームパン」に待望の新作が登場しました。今まさに旬を迎えているいちごのフレーバーです。生地もクリームもピンク一色になったクリームパンは、見た目もとってもキュートな仕上がり。パンいっぱいに詰められた、たっぷりのいちごホイップを頬張れる贅沢感に包まれます。

今回もふわもち生地は健在です

「冷やしクリームパン」シリーズでは、たっぷり入ったいちごホイップも魅力ですが、パン生地にも注目したいところ。@oyatsu_panponさんは「しっとりむちっと！ 歯切れ良し」「パンの食感の良さも健在で大満足」とコメントしています

気分の上がる朝にするなら、1日のスタートを決める朝食はとっても大事。【ローソン】には、ひと口食べるごとに気分が上がるような満足度の高い「菓子パン」が充実しているため、朝食に悩んだときは、ぜひ手に取ってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる