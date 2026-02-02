「島民が乗れない」沖縄離島の悲鳴も…ラウンジで暴走・持ち出しも横行する「迷惑・上級会員」の実態

本来は富裕層向け…日本だけの「異様な実態」

日本で、飛行機やホテルなどの「修行」ブームが定着して久しい。この修行とは、飛行機だと搭乗回数など、ホテルだと宿泊数などの実績を重ね、年間で利用が多い人らに付与されるステイタスを得る、いわゆる「上級会員」を目指す行動を指す。

本来、ビジネスクラスやスイートルームなど、飛行機やホテルで上級クラスの座席や客室を利用する富裕層、また出張などで利用が多いヘビーユーザー向けの制度である。だが、日本だけで異様ともいえる状況が今も続き、さまざまな「問題」も起きている。

閑散期の沖縄路線を埋め尽くす「修行僧」

年明け早々、羽田−那覇線や羽田ー石垣線で、いわゆる“修行僧”で座席が埋まる光景が見られた。１月といえば、沖縄では観光の閑散期に当たる。

飛行機の搭乗実績は、基本１年ごとに“リセット”される。１月１日にゼロからのスタートになるため、毎年、ステイタスで最上の「ダイヤモンド」会員を維持したい人たちが“スタートダッシュ”の如く、閑散期で運賃が安いこの時期を狙う。特に、那覇線や石垣線などは飛行距離が長く、搭乗実績に必要な「プレミアムポイント（ANA）」や「FLY ON ポイント（JAL）」を多く貯めることができる。１日に羽田ー那覇間を何往復もし、さらに那覇ー宮古間や石垣間を何往復する人もいる。

航空会社のステイタスは、搭乗実績を毎年重ねないと獲得できない一方、半永久的に保有できる上級会員制度も、日系２社にある。ANAだとスーパーフライヤーズカード（SFC）、JALだとJALグローバルクラブ（JGC）がこれに当たる。

盗難も多発…上級会員ラウンジの「民度崩壊」

羽田や伊丹、新千歳、福岡などの国内主要空港には、上級会員やビジネスクラス以上の座席の乗客を対象とした「ラウンジ」があり、最近はANAとJALともに混雑が激しい。しかも、置いてあるおつまみ袋を大量にカバンへ入れる、さらに上のランクのラウンジでおにぎりなどを持ち出す人もいるなど、10年前よりも利用客のマナー悪化が目につく。

SFCとJGCは、一度取得すると毎年１万円強の年会費のみで継続できる。「SFC修行」「JGC修行」と呼ばれ、YouTuberやインフルエンサーをはじめ人気タレントらもテレビで紹介するなど、ここ数年でブームとなった。コロナ禍にはANAやJALで「ポイント２倍キャンペーン」などがたびたび行われ、この10年でSFC会員、JGC会員が急増した感がある。その弊害が、ラウンジでの「民度崩壊」につながっている。

空港だけでなく、ホテルの宿泊者専用ラウンジでも、利用客のマナーは悪くなっている。ホテルも飛行機同様、宿泊の実績に応じたステイタスが付与され、飛行機と合わせて修行してステイタスを保有している人も少なからずいる。ホテルも、上級ランクの客室宿泊者や上級会員が対象だが、時間帯によって満席で騒々しく、せっかくのホテルで優雅な気分で過ごせなかったという声も多々ある。

タダ飯を貪る「ラウンジのハイエナ」

ラウンジにおける日本人のマナーの悪さは、これだけではない。国内外の空港でラウンジが利用できる「プライオリティ・パス」の改悪がここ数年で相次ぐのも、異常ともいえる使い方が一因である。

例えば、シンガポール・チャンギ空港にはプライオリティ・パスで利用できるラウンジやレストランなどが約10ヵ所ある。通常なら一度の搭乗でせいぜい1ヵ所の利用だが、これを一度の搭乗で何ヵ所もラウンジを“はしご”し、それをインスタグラムやYouTubeなどでに投稿したものがネット上に溢れている。

また、関西国際空港の国内線ターミナルにあるレストラン「Japan Traveling Restaurant by BOTEJYU」で3400円分食べられるため、行きと帰りの両方でわざわざ立ち寄る人も。さらに、羽田エアポートガーデンにあるレストラン「ALL DAY DINING GRANDE AILE」では、ランチビュッフェ（3850円相当）が利用でき、筆者が行ったときには、周りのほとんどがプライオリティ・パス利用だったということもあった。

プライオリティ・パスで無制限に利用できることで有名だった「楽天プレミアムカード」が’25年１月から、ラウンジを年5回まで無料かつレストランなど利用不可にルール変更したのは記憶に新しい。その楽天プレミアムカードからの乗り換え先としてよく挙がっていた「セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード」各種は’25年11月から、プライオリティ・パスの会員ランクを下げ、１回につき35米ドルが必要になった。他のカードでも、空港でラウンジこそ利用できても、レストランやリフレッシュ施設の利用不可が相次ぐ。

例えば、移動はLCC（格安航空会社）を利用し、保有するプライオリティ・パスで空港のラウンジを最大限に利用する。ホテルでも、最安の客室に泊まり、食事はラウンジだけでほぼ済ます。

そのような行動をする人たちは、まるでハイエナのようにラウンジを渡り歩く。ラウンジを利用できる特権を生かし、ひたすらにあれこれ飲み食いする「タダ飯あさり」の人々。「せっかくタダなのだから飲み食いしないと損」という意識も垣間見られ、ラウンジからの持ち出しも本来は禁止だが、そのルールすら守らない人もいる。

「生活の足が奪われた」離島住民の悲痛な叫び

飛行機の同じ区間を１日に繰り返して乗る修行僧／修行尼と呼ばれる人々は、傍から見れば、異様な行動だろう。だが、決して安くない飛行機の運賃を支払って乗っており、航空会社にとってはお客様でもある。

直近で、１月20日に配信された記事が話題となった。沖縄にある離島の１つ、多良間島で「島民が飛行機に乗れない」と、多良間村が沖縄県と航空会社に改善を要請したとの内容だった。

多良間島には、JALグループの琉球エアーコミューター（RAC）が、宮古−多良間線を１日２往復する。記事によると、50人乗りの飛行機で島民以外の「修行」目的と見られる予約で２月末までほぼ満席に。島民の通院や買い物、仕事、通学などに支障が出ているという。ちなみに、フェリーは１日基本１往復で宮古島まで約２時間かかり、欠航リスクもある。

修行の場合、乗ってきた飛行機でそのまま折り返す「タッチ」と呼ばれるパターンで、地元にとって経済的なメリットはない。特に、離島にとって飛行機は貴重な生活路線であり、予約したいのにできないと死活問題である。

この問題を受け、JALは開催中の「ダブルLife Status ポイントキャンペーン」について、2月3日以降に新規予約された宮古ー多良間線の搭乗分を対象外にすると発表した。

なお、ANAが以前運航していた羽田−伊豆大島線では、SFCの知名度が高まると同時に、修行目的の搭乗客が大半を占め、島民の“生活の足”としての予約がしづらい状況に。そのため、ANAは搭乗回数でのステイタス獲得を廃止にした。その後、この路線は高速ジェット船がライバルともなって不採算に陥り、ANAは’15年10月末をもって撤退している。

改悪ラッシュ…マイル修行は「終焉」に向かう

外資系航空会社にも、日系同様のステイタス制度は存在する。上級会員が年会費だけで半永久的に維持できることはなく、基本１年ごとの更新で、毎年乗り続けないと簡単に平会員へ戻る。実際これが世界の常識、グローバルスタンダードである。

また、海外では「ビジネスクラス」と「エコノミークラス利用の上級会員」でラウンジを分ける航空会社もある。例えば、カタール航空、シンガポール航空、ターキッシュエアラインズなどの拠点空港で、それぞれ利用客のマナーが異なるため、ビジネスクラスを利用する高単価の客からクレームを言われかねず、わざわざ分けたのだとも推測する。

JALは、’24年よりJGCの取得ルールを改正し、１年で50回乗れば到達できたのが、通算300回相当に変更となり、新規でJGCを取得するハードルが一気に上がった。また、ANAも今年５月19日から運賃体系を大幅に刷新することを予告済みで、今の制度である５月18日までの「駆け込み」修行も見られる。

実のところ、よく利用してお金を支払ってくれる人は上客であり、会員制度はいわばお得意様の「囲い込み」である。一方で、飛行機に乗って貯まるマイル加算率が減ったり、ANAの上級会員に毎年付与されてきたアップグレードポイントが’26年限りで廃止になったりするなど、こういった微々たる改悪がここ数年ずっと続いている。

航空会社やホテルも、本来の目的とそれ以外での利用の“バランス”を最大限に保つ対策を事あるごとに施してきたものの、そろそろ限界かもしれない。この手のルールは改悪されることがあっても、良くなることはない。

取材・文・写真：シカマアキ