落合陽一「是非お付き合いください」亡くなった父・信彦さんにゆかりある“お酒”を投稿
アーティストの落合陽一が1日にインスタグラムを更新。同日に亡くなったジャーナリスト、小説家で父親の落合信彦さんとゆかりのある飲み物を公開し追悼した。
【写真】落合信彦さんがCMキャラクターを務めた飲み物
落合が「今晩はみなさん是非お付き合いください」と投稿したのはアサヒスーパードライの缶を持った写真。信彦さんは1987年から販売がスタートした「アサヒスーパードライ」の初代イメージキャラクターとしてテレビCMに出演していた。投稿の中で落合はファンに向けて「父を愛してくれてありがとう」とつづっている。
彼の投稿にファンからは数多くの追悼のメッセージが寄せられ「スーパードライ、買いに行きます」「スーパードライで献杯します」「お別れの時間大切になさってください」などの声が集まっている。
引用：「落合陽一」インスタグラム（@ochyai）
