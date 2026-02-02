アマ球界の注目選手を紹介する「ドラフト報知」は、上武大の最速１５１キロ右腕・木口永翔（えいと）投手（３年＝筑陽学園）を取り上げる。回転数が豊かな直球の威力は、大学生投手で指折りの存在。昨年は故障もあり満足な成績を残せなかっただけに、大学ラストイヤーにかける思いは強い。

空振りを奪うことができるストレートが、木口の最大の武器だ。「バットに当てさせたくない。打者が嫌がるボールを投げたい」。強気な言葉の裏には、ボールのホップ成分に対する自信がある。直球の回転数は、ＮＰＢの投手の平均値とされる約２２００を大きく上回る約２７００。「指が長くて柔らかいんです」と秘密を明かす。

関甲新学生リーグでは１年春からマウンドに上がり、計５８回を投げて７２三振。１１．１７という高い奪三振率を誇る。あるスカウトは「直球の勢いが良く、球速以上に速く見える」と高い評価を与える。

１年秋、防御率０．７２（リーグ３位）の数字を残して優勝に貢献し、最高殊勲選手賞に輝いた。ところが２年時は調子を崩し、昨年は肩の故障で戦列を離れるなど不本意な投球が続く。「最後の１年は『木口で勝った』と言われる試合をしっかり作りたい」と強い決意を口にした。

同世代の投手では、同じ右腕でドラフト１位候補に挙げられる青学大・鈴木泰成にライバル心を抱いている。「真っすぐの質がいい。負けたくありません。この冬は爆発力が増すトレーニングに取り組んでいます」。永翔の名には「永遠に羽ばたく」という願いが込められている。プロの世界へ飛翔するための勝負の１年がスタートした。（浜木 俊介）

◆木口 永翔（きぐち・えいと）２００４年４月２１日、福岡市生まれ。２１歳。筑陽学園では１年秋からベンチ入り。３年夏の福岡大会はエースとして決勝まで導くも、甲子園をかけた戦いで九州国際大付に０―１で敗れた。上武大では１年春からリーグ戦に登板し、通算１９試合５勝２敗、防御率０．９３。１８５センチ、９２キロ。右投右打。