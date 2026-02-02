伊東純也が先制点をアシスト

ベルギー1部ヘンクのMF伊東純也が現地時間2月1日の第23節デンデル戦に左ウイングとして先発出場。

試合開始3分に先制点のアシストを記録して、2-1の勝利に貢献した。

伊東は昨年10月のブラジル戦での負傷によっておよそ2か月の長期離脱期間。そこから昨年末に復帰し、徐々にコンディションを戻していた。敵地でのデンデル戦では2試合連続での先発出場となった。

すると前半開始から3分でいきなり結果を残した。ヘンクが巧みなパスワークで左サイドを攻め込むと、エリア内へと飛び込んだ伊東が右足アウトサイドのパスでMFダーン・ヘイマンスのフィニッシュをお膳立て。今季初アシストを記録した。

ヘンクはその5分後にも追加点を奪った。後半に失点はしたが、2−1で逃げ切り、7試合ぶりの白星を挙げた。ベルギーメディア「VOETBALKRANT」は「ビブ、カレツァス、伊東の見事な連携が観客を沸かせ、ヘイマンスが完璧なフィニッシュで飾った。見事なゴール」と伊東が絡んだ鮮やかな先制点について伝えた。日本代表では攻撃時にも負傷者が相次いでいるなか、32歳のスピードスターが復活を印象付けている。（FOOTBALL ZONE編集部）