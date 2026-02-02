Ｊリーグは２日、ＭＵＦＧ国立で「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ開幕イベント」を実施した。

Ｊリーグは２６年８月から秋春制に移行するため、今回の特別大会は同年の４か月間を使って東西１０チームずつで行われる。

会の冒頭で野々村チェアマンが壇上に立ち、「２０２６年、Ｊリーグにとっては本当に特別な１年になります。開幕が２回あります。今週末からまず始まる百年構想リーグ、Ｊリーグのオールスターだったり、それからいろんな取り組みがあるわけですけれども、１個目の開幕はそれです。２つ目の開幕がＷ杯の後、８月にＪリーグの第２章とも言うべき新しいカレンダーでの開幕があります。Ｊリーグにとって大きなチャレンジなんですけれども、３３年間、その積み重ねがあって実力をつけて地力をつけてようやくチャレンジができるというタイミングを迎えた。今は日常になってますけれども、全くないところからＪリーグを作ってくれた皆さん、そしてもちろんピッチで頑張ってくれた選手たち、監督たち、それからサポーターの皆さん、またはクラブが危機的な状況の時に助けてくれた人たち。僕がクラブやってきた時で言うと、毎日練習を見に来てくれたサポーターのおじさんだったり、おばちゃんだったり、本当に感謝しなきゃいけない人たちはたくさんいると思います。そういう人たちがいたからこそ今がある。その感謝の気持ちを持って、Ｊリーグの第二章のチャレンジに向かっていけたらな、というふうに思っております。まず、この半年間の百年構想リーグでいい助走を付けて、新しいチャレンジにみんなで向かっていけるように、皆さんどうぞよろしくお願いいたします」とあいさつした。