昨季ドジャース、エンゼルスでプレーして現在はＦＡのクリス・テーラー外野手（３５）と妻のメアリーさんが１日（日本時間２日）、米カリフォルニア州ロサンゼルス近郊のマンハッタンビーチで、小児がん患者らを支援するためのチャリティーイベントを行った。２４年から始めた同チャリティーは３年連続３度目。現役選手や球団関係者、ファンら約３００人が集まって、海に飛び込んだ。

１６年途中にドジャース入りしたテーラーは、昨季途中まで約１０年間ド軍でプレー。内外野を守るユーティリティープレーヤーとして重宝され、２０、２４年にはワールドシリーズ制覇に貢献した。だが、昨季途中にＤＦＡ（事実上の戦力外通告）を受け、エンゼルスに移籍したが、エ軍でも３０試合の出場に終わってＦＡとなり、現時点では所属先が未定だ。

昨季までは同イベントをドジャースが全面的にサポート。ロバーツ監督やベッツら多くの選手やスタッフも参加していた。だが、今季はドジャース所属でないためチームが協力することは難しかった。それでもドジャースのグラスノー、スミス、カスペリアス、シーハンや球団スタッフは参加。変わらぬサポートにテーラーは「本当に感謝している」と頭を下げていた。

メジャーでは多くの給与をもらうトップ選手は積極的にチャリティーなどの社会貢献活動を行う。３５歳となったテーラーにとってみれば今オフは厳しい立場になっているが「試合をするよりも意味があると思う」と、迷わずイベントを開催した。初開催だった２４年は気温が１４度ほどで「寒中水泳」となっていたが、この日はロサンゼルスらしい強い日差しが照りつけて、２０度ほどとなり、季節外れの海を楽しんでいた。

今後について「今年もプレーするつもり。いくつかの球団と話はしている」と現役続行へ向けて意欲を示したテーラー。メジャー通算１１２３試合に出場しているいぶし銀の挑戦は、グラウンド内外で続いている。