『TAAF2026』アニメ オブ ザ イヤー部門の個人賞に米津玄師 作品賞は『鬼滅の刃』『ガンダム ジークアクス』
国際アニメーション映画祭「東京アニメアワードフェスティバル2026（TAAF2026）」（池袋：3月13日から16日）のメイン部門のひとつ、TAAF2026アニメ オブ ザ イヤー部門の各賞が発表された。【作品賞】の劇場映画部門は『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』、TVシリーズ部門は『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』、【個人賞】の音響・パフォーマンス部門は映画『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』の主題歌「Plazma」、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」が大ヒットした米津玄師が受賞した。
【画像】アニメ オブ ザ イヤー部門の受賞者＆作品一覧
アニメ オブ ザ イヤー部門では、アニメ業界の第一線で活躍しているプロデューサー、クリエイター、その他メディアやアニメグッズを扱う店舗など、幅広いアニメーション業界のプロフェッショナルが選ぶ「作品賞」「個人賞」と、ファン投票から選ばれる「アニメファン賞」が決定。TAAF2026では、2025年度（2024年10月1日〜2025年9月30日）に上映・放送・配信されたアニメーション全452作品が対象となった。
【個人賞】は、原作・脚本部門は『ひゃくえむ。』『チ。-地球の運動について-』などで知られる魚豊（うおと）、監督・演出部門は『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』の亀山陽平、アニメーター部門は榎本柊斗、美術・色彩・映像部門は竹田悠介が受賞している。
そして、ファン投票で選ばれた「アニメファン賞」は、総投票数1万7412票のファン投票から選ばれた2025年度もっとも愛された作品として映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（8,024票獲得）となった。
東京アニメアワードフェスティバル（TAAF）は、2026年で13回目の開催を迎える国際アニメーション映画祭。日本国内で未興行の世界のアニメーション作品を対象にした「コンペティション部門」、日本国内で発表されたアニメーション作品を対象とした「アニメ オブ ザ イヤー部門」、アニメーション業界に貢献された方々を顕彰し、先人達の歴史、技術、生き様を伝える「アニメ功労部門」を中心に、その他招待作品の上映やシンポジウム、子ども向けのワークショップなどを実施。
新たな人材の発掘・育成、アニメーション文化と産業の振興に寄与すること、及び東京の魅力を発信し、東京の観光振興に資することを目的に開催している。『東京が、アニメーションのハブになる。』を合言葉に、高いクオリティとオリジナリティに富む世界中の作品を東京で上映することで、世界中のアニメーションを愛する人々との交流を図り、クリエイターや観客に刺激と感動を提供し、そしてその感動や刺激を糧にアニメーションの新たな波を東京から世界へ発信していく。
