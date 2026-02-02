RIP SLYME、即完売となったラストライブの追加チケット販売決定 機材席開放＆注釈付き指定席も きょう正午より抽選受付
RIP SLYMEの活動休止前のラストステージとなるアリーナ公演『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』の追加チケット販売が発表された。機材席の開放にともなうもので、きょう2日正午より抽選受付が開始されている。
【動画】泣ける…！『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』予告映像
昨年4月からメジャーデビュー25周年の記念日である3月22日まで、期間限定で5人体制での活動を再開したRIP SLYME。活動休止日かつメジャーデビュー25周年の記念日である3月22日まで、3月20日、21日、22日の3日間にわたり東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催される『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』は、RIP SLYMEの活動休止前のラストステージとなる。チケットは、昨年11月の先行受付にて即完売となっていた。
今回、機材席の開放にともない、3日間の公演すべての追加販売が行われる。同時に、注釈付き指定席のチケットも販売される。
3日間とも異なる内容で開催される本公演は、RIP SLYMEの25周年の集大成、そして5人の姿を見られる貴重な機会となる。
■抽選先行受付期間
2月2日（月）12：00 〜 2月16日（月）18：00まで
チケットぴあにて
【動画】泣ける…！『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』予告映像
昨年4月からメジャーデビュー25周年の記念日である3月22日まで、期間限定で5人体制での活動を再開したRIP SLYME。活動休止日かつメジャーデビュー25周年の記念日である3月22日まで、3月20日、21日、22日の3日間にわたり東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催される『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』は、RIP SLYMEの活動休止前のラストステージとなる。チケットは、昨年11月の先行受付にて即完売となっていた。
今回、機材席の開放にともない、3日間の公演すべての追加販売が行われる。同時に、注釈付き指定席のチケットも販売される。
3日間とも異なる内容で開催される本公演は、RIP SLYMEの25周年の集大成、そして5人の姿を見られる貴重な機会となる。
■抽選先行受付期間
2月2日（月）12：00 〜 2月16日（月）18：00まで
チケットぴあにて