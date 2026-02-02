『第68回グラミー賞』オリヴィア・ディーンが最優秀新人賞を受賞「私は移民の孫としてこの場に立っています」
日本時間2日に開催された『第68回グラミー賞』で、イギリスのシンガー・ソングライターのオリヴィア・ディーンが『最優秀新人賞』を受賞した。
オリヴィアは、「このステージの上に立つことができるなんて想像していませんでした。チームのみんな、ありがとう。私は移民の孫としてこの場に立っています。当時の移民のみなさんがいたからこそ私は今この場に存在しています。私たちはお互いがいなければ存在しないも同然です。ありがとうございました」と語った。
ネオ・ソウル、R&B、ジャズを融合させ、時代を超えたジャンルと現代的なセンスを融合させた独自のサウンドを作り上げ、業界やファンから広く称賛されているオリヴィア。昨年9月にリリースした2ndアルバム『ジ・アート・オブ・ラヴィング』は世界中でヒットを記録した。
