ダイハツ工業は２日、商用の軽電気自動車（ＥＶ）「ｅ―ハイゼットカーゴ」と、上級モデルの「ｅ―アトレー」を発売した。

ダイハツとして初の量産商用ＥＶで、トヨタ自動車、スズキにもＯＥＭ（相手先ブランドによる生産）で供給する。

ダイハツの軽商用車「ハイゼットカーゴ」をベースに、３社で共同開発したバッテリーや電力供給ユニットなどのシステムを搭載した。１回の充電で走れる走行距離は２５７キロ・メートルで、軽商用ＥＶとして最長クラスに仕上げた。荷室の大きさや最大積載量（３５０キロ・グラム）は従来のハイゼットカーゴと同じだ。

販売価格は、ｅ―ハイゼットカーゴが税込み３１４万６０００円、ｅ―アトレーが同３４６万５０００円。月間で２車種計３００台の販売目標を掲げる。荷物を消費者の自宅や企業に届ける物流向けなどの用途を想定している。

２日、東京都内で発表会が開かれ、ダイハツの井上雅宏社長は「従来のハイゼットカーゴの使い勝手の良さはそのままに、電気自動車の魅力をプラスした自動車に仕上がった」と話した。

当初、ダイハツは２０２３年度に軽商用ＥＶを発売する予定だったが、同年１２月に社内で認証試験を巡る不正が発覚し、延期していた。

国内メーカーによる軽商用ＥＶは、ホンダが２４年に「Ｎ―ＶＡＮ ｅ：」を発売し、三菱自動車や日産自動車も投入している。