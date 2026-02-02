「ちょっと見てみたいな」球界OBが阪神キャンプで注目株にあげた24歳右のロマン砲 レフト枠にも「よかったら上がってくる可能性もある」野手転向で初の春季キャンプ
西純矢は野手転向となり初めての春季キャンプを迎えている（C）産経新聞社
リーグ連覇、再びの日本一を目指す藤川球児監督率いる阪神の春季キャンプの内容が注目されている。
新戦力の遊撃候補、キャム・ディベイニー、右脚肉離れのため具志川キャンプスタートとなったドラ1ルーキーの立石正広など楽しみな新戦力も多いとあって、ファンの期待も高まっている。
【阪神キャンプ】立石が2軍スタート！投打で注目したい選手は〇〇！高木豊が阪神キャンプの注目を語る！
そんな中、現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は2月1日に自身のYouTubeチャンネルに「【阪神キャンプ】立石が2軍スタート！投打で注目したい選手は〇〇！高木豊が阪神キャンプの注目を語る！」と題した動画を更新。阪神キャンプ、投打の注目株について語っている。
まず投手では「今年は1軍に上がってくると思う」として 2年目となる今朝丸裕喜の名前をあげた。周囲の評価も高く、ポテンシャルも高そうと期待した。高卒1年目シーズンとなった昨季は主に先発としてウエスタン・リーグで12試合に登板、5勝0敗、防御率4.24。
さらに具志川キャンプで注目の存在として高木氏が名前を挙げたのは本格的に野手転向1シーズン目となる西純矢だった。
「ちょっと見てみたいな」として「西純矢とか面白そうだし」、今季も激戦区となることが予想される左翼枠に「西純矢がよかったら上がってくる可能性だってある」と打者としての本格覚醒、ポテンシャルに期待するとした。
投手としても通算12勝をマークしている西純が打者転向を決断したというニュースは昨季、大きく注目を集めた。昨季2月に右ひじ手術を受けた影響もあり、育成契約に移行し、這い上がりを目指すシーズンとなる。
創志学園時代には4番を務め、高校通算25本塁打を誇る。プロに入ってからも2022年5月18日のヤクルト戦（神宮）では先発登板した試合で、プロ初の完投勝利をあげるとともに、先発左腕、高橋奎二から豪快なホームランを放ったことも話題を集めた。
まずは支配下を目指す戦いとなるが、野手としてどんなポテンシャルを魅せてくれるのか、ファンの間でも期待が高まっている。
高木氏は動画内でほかのポジション争いに関しても考察を加えている。果たして昨年ぶっちぎりで優勝を果たした藤川阪神が充実の戦力をどう動かしていくのか。キャンプから様々な視点で楽しめそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]