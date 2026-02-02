「ちょっと見てみたいな」球界OBが阪神キャンプで注目株にあげた24歳右のロマン砲　レフト枠にも「よかったら上がってくる可能性もある」野手転向で初の春季キャンプ

西純矢は野手転向となり初めての春季キャンプを迎えている（C）産経新聞社

リーグ連覇、再びの日本一を目指す藤川球児監督率いる阪神の春季キャンプの内容が注目されている。

新戦力の遊撃候補、キャム・ディベイニー、右脚肉離れのため具志川キャンプスタートとなったドラ1ルーキーの立石正広など楽しみな新戦力も多いとあって、ファンの期待も高まっている。

そんな中、現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は2月1日に自身のYouTubeチャンネルに「【阪神キャンプ】立石が2軍スタート！投打で注目したい選手は〇〇！高木豊が阪神キャンプの注目を語る！」と題した動画を更新。阪神キャンプ、投打の注目株について語っている。

まず投手では「今年は1軍に上がってくると思う」として 2年目となる今朝丸裕喜の名前をあげた。周囲の評価も高く、ポテンシャルも高そうと期待した。高卒1年目シーズンとなった昨季は主に先発としてウエスタン・リーグで12試合に登板、5勝0敗、防御率4.24。

さらに具志川キャンプで注目の存在として高木氏が名前を挙げたのは本格的に野手転向1シーズン目となる西純矢だった。

「ちょっと見てみたいな」として「西純矢とか面白そうだし」、今季も激戦区となることが予想される左翼枠に「西純矢がよかったら上がってくる可能性だってある」と打者としての本格覚醒、ポテンシャルに期待するとした。