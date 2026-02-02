競馬東西重賞で「魔王」東幹久が神予想炸裂！16番人気→1着＆13番人気→2着　SNS震撼「神だわ」「一生語れるよ」

シルクロードSで16番人気ながら1着に入ったフィオライア(C)産経新聞社

「BSイレブン競馬中継」でMCを務める俳優の東幹久が、2月1日の放送で神予想を炸裂させた。東は人気コーナー「咲良！コレを買え！by東幹久」で、京都競馬場で行われたG3シルクロードS（芝1200メートル）を予想。16番人気のフィオライアを本命に指名した。

【写真】シルクロードSで指名した16番人気馬が1着となり、ドヤ顔全開の東幹久をチェック

かねてから穴党で知られる東に導かれるように、フィオライアは好位から抜け出して1着。単勝オッズは81.5倍だった。馬連は6万円超、3連単は243万円超の特大万馬券となった。

さらに、共演MCのタレント・宮島咲良から促された東京メインのG3根岸S（ダート1400メートル）では、13番人気のバトルクライを推奨。こちらはもう然と追い込み、2着に。馬連は8万円超、3連単は166万円超の大波乱決着だった。