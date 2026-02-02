第６６回きさらぎ賞・Ｇ３は２月８日、京都競馬場の芝１８００メートルで行われる。

ゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）は、前走の京都２歳ステークスで３着に好走した。好位から差した初戦とは違い、出遅れて外を回る形となったが、０秒２差の３着と負けて強しの競馬。一度は押し切りそうな場面もあっただけに、能力は高い。栗東に滞在して、気配や動きも前走より格段にアップしている。ここで賞金を加算したい。

エムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は、セレクトセールで５億９０００万円の破格の値段で落札された。初戦の２着はあまり強さを感じなかったが、２戦目の前走は直線で最内からロスなくスパッと抜けだし、いい瞬発力をみせた。まだゲート内の挙動が怪しいなど若さもあるが、能力全開なら侮れない。

ゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）は前走の東京スポーツ杯２歳ステークスで２着。最後も良く伸びていた。これで重賞で２戦連続好走し、高い能力は示している。直線が平坦の京都でもうひと押しがあれば。

ローベルクランツ（牡３歳、栗東・小林真也厩舎、父サトノダイヤモンド）は東京スポーツ杯２歳ステークスでは道中で何度もぶつけられる不利があり、気持ちが持続できなかった。調教での動きから、もっとやれてもいい馬で、反撃も可能だ。