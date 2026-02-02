【ブンデスリーガ】フランクフルト 1−3 レヴァークーゼン（日本時間1月31日／ドイチェ・バンク・パルク）

【映像】「魔法のファーストタッチ」で敵翻弄

フランクフルトに所属する日本代表MFの堂安律が、“ファーストタッチ”で魅せた。足下でコントロールすると見せかけてのダイレクトパスで相手DFを欺いている。

日本時間1月31日のブンデスリーガ第20節で、フランクフルトはホームでレヴァークーゼンと対戦。堂安は3−4−2−1システムの右シャドーで先発した。

前半だけで2点のリードを許す難しい展開となったフランクフルトは、後半からシステムを変更。堂安を右のタッチライン際に張らせることで変化を加えた。

1点差に詰まった52分には、後半からギアを上げた日本代表MFが個人技で魅せる。MFヒューゴ・ラーションが、ダイレクトのロブパスで右ワイドの堂安につけた。

すると堂安は、足下でコントロールすると見せかけ、斜め前のFWアルノー・カリムエンドにダイレクトでパス。レヴァークーゼンのDFエドモン・タプソバの逆を突いた。

堂安の意表を突くファーストタッチで相手DFの背中を取ると、MFマリオ・ゲッツェも絡んだ3人のパス交換で前進。途中でパスがズレたことで攻撃を完結することはできなかったが、手ごたえのあるシーンに、DAZNで解説を務めたミムラユウスケ氏も、「先ほどのファーストタッチは面白かったですね」と堂安のアイデアを称賛していた。

日本代表MFは69分で交代になると、直後にMFエリス・スキリが2枚目のイエローカードで退場に。数的不利が重くのしかかったフランクフルトは1−3で敗れた。

昨シーズンはブンデスリーガで3位フィニッシュしたフランクフルトだが、今シーズンは20節を終えて8位。次節からの指揮が予定されているアルベルト・リエラ新監督の下で巻き返しを期す。

（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）

