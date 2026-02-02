ACEes、『不二家』Smile Switchブランドキャラクター就任 CM撮影で我慢できず…チョコをパクリ「もう限界！」
5人組グループ・ACEes（浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我）が、不二家のロングセラーチョコレート「ルック」と「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーション『Smile Switch（スマイル・スイッチ）』のブランドキャラクターに決定した。7日から放送される新CM「不二家ルック おいしい、はじめまして。」篇、「不二家洋菓子店 おいしい、はじめまして。」篇に出演。2日から公式ブランドサイトでもメイキング映像が公開される。
【動画】ACEesがスイーツを堪能！不二家新CM
新CMは各篇とも、不二家とACEesが踏み出す新たな一歩を象徴する言葉、「FUJIYA meets ACEes」で幕を開ける。「ルック」の新CM『不二家ルック おいしい、はじめまして。』篇では、横一列に並んだACEesのメンバーたちが、それぞれ「ルック（ア・ラ・モード）」の一粒を食べ、口いっぱいに広がるフルーツの味わいに魅了されながら、そのおいしさを表情のみで伝えていく。
「ケーキ（洋菓子）」の新CM『不二家洋菓子店 おいしい、はじめまして。』篇では、箱を開けた瞬間に最高の笑顔を見せたACEesのメンバーたちが、不二家洋菓子店の不動の人気商品「プレミアムショートケーキ」をおいしそうに頬張りながら、幸せな時間をともに過ごす様子を描く。
各篇ともに最後は、ACEesからごあいさつとして、そして不二家からは改めて不二家の商品のおいしさに出会ってほしいという思いを込めて「おいしい、はじめまして。」の言葉で締めくくる。
撮影では「よろしくお願いします！」「楽しみ！」「よっしゃ！」と、元気いっぱいにスタジオ入りしたACEesの皆さん。記念すべき新CMの撮影ファーストテイクは、『不二家ルック おいしい、はじめまして。』篇（30秒）の冒頭、「ルック（ア・ラ・モード）」のパッケージを手にしたメンバー5人が「ACEesです！」と声をそろえるシーンから。
真っ白な背景のセットの中で横一列に並ぶと、手に持つ「ルック」のパッケージの位置や角度を細かく調整。「パッケージを持つのが緊張した！」とメンバーたちが振り返る通り、カメラが回り始めるまでは皆緊張した面持ちだったが、監督から撮影開始を告げる「せーの！」の声がかかると「ACEesです！」とピタリ。撮り終えたばかりのテイクをモニター画面で確認すると、「シンクロしてる」「めっちゃきれい！」と、その出来栄えに大満足の様子だった。
「ルック」の一粒を手に持ち「（ルックを）いただきます！」と声をそろえるシーンの撮影では、リハーサルを繰り返す中で、どうしても手にした「ルック」を食べたくてしょうがなくなるメンバーたち。スタッフに「食べちゃっていいですか？」と尋ねるも、「まだ早いです。この後のシーンで食べていただきます」とさとされ、引き続きさまざまなバリエーションの「いただきます！」の撮影を続ける。
するとそのとき、「もう限界！」と、作間が手に持っていた「ルック」をパクリ。「え、食べた!?」と驚くメンバーたちの視線をよそに、ひと足早く「ルック」のおいしさを堪能した作間は、ひとり幸せそうな表情を見せていた。
『不二家洋菓子店 おいしい、はじめまして。』篇は、メンバーそれぞれが、手に取った「プレミアムショートケーキ」をまずはじっくりと見てから、全員が「いただきます！」と食べ始める…というストーリー。完成したCMではトップバッターとして登場し、「プレミアムショートケーキ」を「おいしそう！」と愛おしそうに見つめる浮所は、撮影中も「本当においしそうだもんな〜。セリフじゃなくてマジで思ってます」と話す。
「ずっと食べたーい！と思いながらケーキを見つめていました」という浮所は、ついにやってきた実食のシーンでは、ひと口食べると得も言われぬ表情で「うまっ！」と一言。カメラが止まってもなお、おいしそうに食べ続ける。
出番を待つ間もバックステージで新たな「プレミアムショートケーキ」を発見した浮所は、スタッフに「これ食べていいんですか？」と確認を取ってもうひとつ。「まだ大丈夫かな？」と出番を気にしながらも食べ続ける浮所に「もう少しお待ちを。すみません」と声がかかると、「はい！逆にありがとうございます」ともうひとつをペロリ。「ごちそうさまでした。最高！元気出てきた」と、次のシーンの撮影に向かう浮所だった。
撮影を終え、「5人揃っての撮影は、めちゃくちゃいい雰囲気で撮れたと思います。いつも通りのいい笑顔で撮影できました」と振り返ってくれたACEes。さらに「実は僕たち、“いい笑顔”をつくるために、撮影本番の前、今回テーマになっている“おいしい、はじめまして。”を全員で言って笑顔をつくる、ということをやっていました」と胸を張った。
今回、3日より順次、全国の不二家洋菓子店にて、ACEesによる店内アナウンスが放送。店内でしか聞けない録り下ろしの音声となっている。さらに同日から一部の不二家洋菓子店にて、ACEesの特大パネルを設置。9日より渋谷駅周辺に、16日より大阪駅周辺に交通広告も掲出される。
