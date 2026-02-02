元テレビ朝日社員の玉川徹氏が2日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。悪化している日中関係について言及した。

番組では、日中関係が悪化する中、スターマー英首相と中国の習近平国家主席の会談が北京で会談し、両国は英国人の30日以内の中国訪問に対するビザ（査証）免除について合意したことなど、冷え込んでいた関係の修復を進めていることを伝えた。

玉川氏は「日本はしたたかな外交をやってきたのかと僕はずっと思っている。アメリカとさえ仲良くやっていればいいんじゃないかっていう外交をずっと続けてきたんじゃないかと。それでうまくいく時はいいんですけれども、アメリカがはしごを外すような状態になってきても、それでも下駄の雪でやっていくんですかと僕は個人的には思っています」と自身の考えを述べた。

そして「中国を選ぶのか、アメリカを選ぶのか、どっちも選べないと思いますよ。だって日本の最大の貿易相手国は中国なんですから。それを例えばもう中国とは貿易しないというふうにして日本がやっていけるかといったらそれは無理なんですよ」と言い、その理由を「例えばレアアースの問題で1回禁輸になって100％の依存から、依存率を減らしましたけど、一生懸命に減らして70％ですから。そういうことがある。ほかにもいろんなものがある。食料だってありますし、この前、僕は抗生物質の話もしましたけど、抗生物質の原料はほぼ100％を中国に依存している。そこが止まっちゃったら日本で抗生物質がつくれなくなる。それくらい密接に結びついているんです、経済的に」と説明。

そのうえで「だから僕はどこも敵にしないということが大事なんだろうと思っています。なので、中国をみだりに刺激する必要もないし、中国とは貿易もちゃんとやっていきましょうと言うべきであって」と言い、「安全保障についてはもちろん日米でやってますが、例えばヨーロッパの国だって安全保障はNATO（北大西洋条約機構）に入ってやっているんだけれども、NATOから出るなって言ってませんからね。だけど、こういう状況になってくると中国に接近するという形でしたたかさを見せていると。そういうしたたかな外交というのがこれからさらに日本には必要なのではないかと思います」と述べた。