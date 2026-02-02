WBA（世界ボクシング協会）は1日（日本時間2日）、最新の世界ランキングを発表。前WBA世界ライトフライ級王者・高見亨介（23＝帝拳、10勝8KO1敗）がフライ級で1位にランクされた。

高見は昨年12月17日にWBO世界ライトフライ級王者レネ・サンティアゴ（33＝プエルトリコ）との王座統一戦に1―2判定負けを喫し、WBA王座から陥落。プロ初黒星を喫した試合後には「ライトフライではもうやらない」とフライ級で2階級制覇を狙う構想を明かしていた。

WBA同級王者には、昨年7月に寺地拳四朗（33＝BMB）に2―1判定勝ちし、WBA・WBC統一王者となったリカルド・サンドバル（26＝米国）。暫定王者は、今年1月にWBA世界フライ級暫定王座決定戦で同級1位ヤンキエル・リベラ（28＝プエルトリコ）に判定勝ちした元WBO世界ライトフライ級王者ジョナサン・ゴンサレス（34＝プエルトリコ）となっている。

WBAはミニマム級正規王者に松本流星（27＝帝拳）、3月15日には横浜BUNTAIで同級4位の高田勇仁（27＝ライオンズ）を相手に初防衛戦に臨む。バンタム級王者が堤聖也（30＝角海老宝石）、スーパーバンタム級の井上尚弥（32＝大橋）が4団体統一王者。ライトフライ級では1位に4戦全勝3KOの吉良大弥（22＝志成）。スーパーライト級1位の平岡アンディ（29＝大橋）は21日（日本時間22日）に米ネバダ州ラスベガスのTモバイル・アリーナで同級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（29＝米国）に挑戦する。