櫻坂46石森璃花、オフショルニットの「あまーいコーデ」に絶賛の声「透明感すごい」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/02/02】櫻坂46の石森璃花が1月31日、自身のInstagramを更新。オフショルダーニットを着用したショットを公開した。
【写真】櫻坂46メンバー「透明感すごい」美肩際立つ“あまーいコーデ”
石森は「ふわふわのオフショルとハートのピアスであまーいコーデ 冬はガーリーなお洋服が着たくなる」とコメント。襟元に白いファーのついたオフショルダートップスを着用し、揺れるハートのピアスをつけたコーディネートを公開し、美しいデコルテを見せている。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「天使」「可愛すぎる」「肌がつやつやで綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻坂46メンバー「透明感すごい」美肩際立つ“あまーいコーデ”
◆櫻坂46石森璃花、オフショルトップスショット公開
石森は「ふわふわのオフショルとハートのピアスであまーいコーデ 冬はガーリーなお洋服が着たくなる」とコメント。襟元に白いファーのついたオフショルダートップスを着用し、揺れるハートのピアスをつけたコーディネートを公開し、美しいデコルテを見せている。
◆櫻坂46石森璃花の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「天使」「可愛すぎる」「肌がつやつやで綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】