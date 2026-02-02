コットンきょんの美人妻、0歳息子との“平成プリ”公開「髪の毛フサフサで尊い」「可愛い親子」と反響
【モデルプレス＝2026/02/02】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが1月31日、自身のInstagramを更新。息子との平成風プリクラを公開した。
【写真】28歳美女タレント「息子くんのヘアスタイルかっこいい」話題の親子プリクラ
まつきは「話題の期間限定、平成プリ 平成メイクして息子と初プリ 落書きも、当時風のギャル字で」と記し、平成風のメイクをした姿で息子を抱っこして撮影したプリクラを複数枚投稿。10年前にはプリクラのモデルをした経験もあるそうで、「いい思い出！LOVE平成！」と綴った。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎてずっと見ていられる」「懐かしい」「可愛い親子」「息子くんのヘアスタイルかっこいい」「髪の毛フサフサで尊い」「盛れてる」などと反響が寄せられている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。同年11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
◆まつきりな、息子との平成風プリクラ公開
◆まつきりなの投稿に反響
