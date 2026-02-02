鈴木ゆうか、大胆背中開きキャミワンピ姿が話題「ヴィーナスラインが美しい」「女神のよう」
【モデルプレス＝2026/02/02】モデルで女優の鈴木ゆうかが1月31日、自身のInstagramを更新。背中が大胆に開いたキャミソールワンピース姿を披露した。
【写真】29歳美人モデル「ヴィーナスラインが美しい」話題の縦線くっきり美背中
鈴木は、結婚情報誌「ゼクシィ海外ウエディング」（リクルート）のオフショットとアザーカットを複数枚投稿。ウエディングドレス姿などのほか、大胆に背中が開いた黒いキャミソールワンピース姿で青い海をバックに砂浜にたたずんでいるショットを公開し、美しい素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「綺麗な景色に映える」「ヴィーナスラインが美しい」「女神のよう」「絵になる」「肌綺麗」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
