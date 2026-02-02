BTS・JIMINの“天使のビジュアル”に釘付け！アンバサダー務める「LADOR」が新香水ヘアオイル発売

韓国のヘアケアブランド「LADOR」が、新製品『パフュームヘアオイル エンジェルミュゲ（Angel Muguet）』の発売を記念し、グローバルアンバサダーを務めるBTS・JIMINとコラボした最新キャンペーン映像を公開した。

今回のキャンペーンは、「スズランの香りがすると、幸せが訪れる」というロマンチックなコンセプト。

【画像】天使のようなJIMIN

映像のJIMINは、まさに“天使”を彷彿とさせる清らかで透き通るようなビジュアルを披露。新作「エンジェルミュゲ」の清楚でピュアな香りの世界観を、五感を刺激する幻想的な表現で伝えている。

LADORのベストセラーであるパフュームヘアオイルは、ヘアケアとフレグランス機能を両立した人気アイテムだ。これまでの「ヒノキ」「オスマンサス」といったラインナップに、ファン待望のスズランの香りである「エンジェルミュゲ」が加わり、さらに選択肢が広がった。

ブランド関係者は「新作のエンジェルミュゲは、髪に程よい潤いを与え、ベタつかずシルキーな質感に仕上げるデイリーケアに最適なオイルです。香水に劣らない高級感のあるスズランの香りが、日常に幸福感をもたらしてくれるでしょう」と自信をのぞかせた。

新製品『パフュームヘアオイル エンジェルミュゲ』は、「OLIVE YOUNG」にて単独企画セットを発売。2月のオリヤンPick選定を記念し、JIMINのミニフォトブックをプレゼントするプロモーションも実施され、世界中のファンから熱い注目を集めている。

（画像＝LADOR）JIMIN

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に現在の所属事務所Big Hitエンターテインメントのオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当している。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。