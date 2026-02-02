Stray Kids¡¢¡ØCEREMONY¡ÙMV¤¬1²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¡ªK-POPÂè4À¤Âå¡ÈºÇÂ¿µÏ¿¡É¤ò¹¹¿·
Stray Kids¤¬¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¿·¤¿¤ÊµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
Stray Kids¤Ï¡¢¡ØCEREMONY¡Ù¤ÎMV¤ÇÄÌ»»18ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö1²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢¡È¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì¡É¤Î¥á¥¬¥Í»Ñ
ºòÇ¯8·î22Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢Stray Kids¤Î4th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCEREMONY¡Ù¤ÎMV¤Ï¡¢2·î1Æü¸á¸å2»þº¢¤ËºÆÀ¸²ó¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ë²ì¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Ç®¤¤±þ±ç¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êStray Kids¤Ï¡¢¡ØGod's Menu¡Ù¡ØBack Door¡Ù¡ØMIROH¡Ù¡ØMy Pace¡Ù¡ØThunderous¡Ù¡ØMANIAC¡Ù¡ØHellevator¡Ù¡ØChristmas EveL¡Ù¡ØCASE 143¡Ù¡ØS-Class¡Ù¡ØRed Lights (¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó)¡Ù¡ØLALALALA¡Ù¡ØCIRCUS¡Ù¡ØVENOM¡Ù¡ØChk Chk Boom¡Ù¡ØMEGAVERSE¡Ù¡ØCHEESE¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡ØCEREMONY¡Ù¤Þ¤Ç¡¢·×18ËÜ¤ÎMV¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÈK-POPÂè4À¤Âå¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂ¿1²¯²óºÆÀ¸MVÊÝÍ¡É¤È¤¤¤¦µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØCEREMONY¡Ù¤Ï¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¡×¤Ç7ºîÏ¢Â³1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¡¢¶¯Îõ¤Ê¥È¥é¥Ã¥×EDM¤È¥Ð¥¤¥ì¥Õ¥¡¥ó¥¡ÊBaile Funk¡Ë¤Î¥ê¥º¥à¤¬Í»¹ç¤·¤¿³Ú¶Ê¡£º¤Æñ¤Ê»þ´Ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Ëö¤Ë¡¢¼«¤é¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë½Ö´Ö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÌ¤Íè¤Î2081Ç¯¤òÉñÂæ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ëMV¤Ï¡¢Stray KidsÆÈ¼«¤Î¡ÖKARMA SPORTS¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂçµ¬ÌÏ¤ËÉ½¸½¤·¡¢¹â¤¤Ë×Æþ´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
ºòÇ¯¡¢K-POP»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊµÏ¿¤ò¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢¡È¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿Stray Kids¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â²÷¿Ê·â¤ò·ÑÂ³Ãæ¤À¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ºîÉÊ¡ØINÀ¸¡Ù¤¬Spotify¤ÇÎß·×15²¯²óºÆÀ¸¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGOÀ¸¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØGod's Menu¡Ù¤âÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô5²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢1·î22Æü¡Ê°Ê²¼¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥é¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ó¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÊParis la Défense Arena¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖLe Gala des Pìces Jaunes¡×¡Ê²«¿§¤¤¥³¥¤¥ó½¸¤á»üÁ±¹Ô»ö¡Ë¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î»²²Ã¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
6·î6Æü¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖThe Governors Ball Music Festival¡×¡¢9·î11Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖRock in Rio¡×¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë