【ウルトラ大怪獣シリーズ5000 テロチルス 激闘カラーVer.】 6月発売予定 価格：7,700円

エクスプラスはフィギュア「ウルトラ大怪獣シリーズ5000 テロチルス 激闘カラーVer.」を6月に発売する。価格は7,700円。本商品は通販サイト「少年リック」、「ツブラヤストアONLINE」の限定商品となる。

テロチルスは「帰ってきたウルトラマン」の16話、17話の2話構成で描かれる怪獣。火山島・悪島に住んでいたが、火山噴火の予兆を感じ新たな巣を作るべく、東京に襲いかかる。雪のような糸「チルスガス」を吐き出すが、この糸は自動車などの排気ガスと混ざると生物を失明させる赤い猛毒ガスとなる。「帰ってきたウルトラマン」では東京でチルスガスを張り巡らした巣を作るが、その城に女性を人質に男が立てこもり、緊迫感のあるドラマが展開する。

「ウルトラ大怪獣シリーズ5000 テロチルス 激闘カラーVer.」では作中印象的なこの怪獣をフィギュアで再現。2021年発売の「ウルトラ大怪獣シリーズ5000 テロチルス」からカラーリングを変えた商品となる。ウルトラマンと戦った姿を再現したカラーとなっている。

(C)円谷プロ