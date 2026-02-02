歴史あるブランドを新しいステージへ

プジョーは長年、スタイリッシュで運転が実に楽しいクルマを、驚くほど手頃な価格で作るメーカーとして名を馳せてきた。世界中に熱心なファンを数多く抱える、人々に愛されるブランドだった。

【画像】プジョーが追求する新世代の技術とデザイン【ポリゴン・コンセプトを詳しく見る】 全30枚

しかし、過去20年間で、徐々にその輝きを失っているように見える。世界最高峰のクルマをショールームに並べていた時代は幕を閉じ、『307』、『1007』、『207 CC』といったモデルは英雄的な地位を築くことができなかった。信頼性の課題や、ドライビング・ダイナミクスの方向性の転換なども重なり、その姿は大きく変わっていった。



昨年末公開された『ポリゴン』コンセプト プジョー

提携していたシトロエンとの共通化も進み、2021年以降はステランティスに統合され、今や欧州で9つのブランドとプラットフォームやパワートレインを共有するようになった。

現在のプジョーのラインナップは、最も人気のあるセグメントに的を絞っている。販売は好調で商業的見通しは明るい。しかし、プジョーは今なお愛されるブランドなのだろうか？

この「物憂げな獅子」を誇らしい未来へと導く役割を担うのは、昨年2月にトップに任命されたアラン・ファヴェ氏だ。

これは経営幹部としては非常に難しい仕事と言える。プジョーは欧州で最もポピュラーなブランドの1つであるだけでなく、世界で最も古い歴史を持つ自動車メーカーの1つでもあるからだ。

これほどの重責を担うことに気後れはしないのだろうか？

「気後れはまったくありません」とファヴェ氏は答える。「ですが、世界中に大勢いるファンに対する責任は感じています」

自動車業界で積んだ多彩なキャリア

ファヴェ氏はプジョー入社前、欧州モビリティサービス大手ヨーロッパカーのCEOを約1年半務めていた。それ以前にはベントレーで2年間、販売・マーケティング部門を統括。さらにその前にはチェコのスコダで4年間、同様の部門を率いていた。もっと遡れば、販売代理店大手ポルシェ・ホールディングのCEOを務めたほか、フォルクスワーゲンにも在籍経験がある。シトロエンでは実に20年間に及ぶキャリアを積んでいる。

この多彩な経歴が、この激動の時代にプジョーの基盤を強化するという任務において大いに役立つはずだ。



プジョーブランドを率いるアラン・ファヴェCEO

「さまざまなブランドで得た多様な経験が今、プジョーでの職務に活かされています。それぞれのブランドには固有の強みがありました。わたしはそれらを未来のプジョーに再現しようとしています」とファヴェ氏は言う。

とはいえ、スコダのような低価格路線に走ったり、高級クーペを投入してベントレーの頭を悩ませたりするわけではない。

ファヴェ氏がこれまでのブランド（それがどれほど異質で個性的なものであったにしても）で得た学びは、現在の姿勢に間違いなく反映されているだろう。

「どのブランドもまったく異なっていました。スコダは広い心と長い歴史、多くの技術を持つ素晴らしいブランドでした。そしてベントレーは、クルマへのアプローチ方法がまったく異なるラグジュアリーセグメントでした」

こうした経験がプジョーでどう活かされるかはまだ明らかではないが、最近発表されたコンセプトカー『ポリゴン』は、ブランドの未来を形作る上での意思表明となっている。

好奇心を喚起するイノベーション

未来志向のコンセプトカーの中には、メーカーの理想や野心を抽象的で突飛、しばしば非現実的な形で示すものもあるが、ポリゴンはもっと具体的だ。3代目となる次期『208』のデザインの方向性を示唆するだけでなく、いくつかの特徴的な要素は今後数年で市販車に導入される予定だ。その1つが異例の『ハイパースクエア』と呼ばれるステアリングホイールだが、実際には「ホイール（輪）」ではない。

ハイパースクエアはヨーク型（操縦桿タイプ）の装置で、機械的な接続ではなく電子的に前輪を制御するステアバイワイヤとなっている。ステアリングギア比は速度に応じて変化し、あらゆる速度域で機敏性を高める。あらゆる操作を4分の1回転以内で行えるという。



ステアバイワイヤ方式の次世代ステアリング『ハイパースクエア』 プジョー

これは、プジョーが巨大グループ会社の一員となり、コスト効率を優先して技術共有を進めてきた過去からの脱却である。

ファヴェ氏は、ハイパースクエアがプジョーの評判を高める一助になると確信している。

「ハイパースクエアは人々の好奇心を喚起するイノベーションだと確信しています。そして、ハイパースクエアがもたらす運転の喜びは極めて印象的で、人々が絶対に欲しくなるものだと信じています」

楽しさを追求した『GTi』復活へ

ファヴェ氏は、こうしたイノベーションを市場に投入することがプジョーの「欧州における主要ブランドとしての役割」だと考えている。

「プジョーがやらなければ、誰がやるのでしょうか？」



今年後半に投入予定の高性能モデル『e-208 GTi』 プジョー

確かに、ステランティスの他ブランドに先んじてステアバイワイヤを市販車に導入すれば、プジョーは技術革新の旗手として評価を高めることになるだろう。

こうした先駆者的な精神と発想は、ファヴェ氏が進める高性能の『GTi』シリーズ復活の基盤にもなっている。今年後半には、リミテッドスリップディファレンシャルと最高出力282psのモーターを搭載した『e-208 GTi』が投入される。

技術的にはアバルトやアルファ・ロメオの同種ホットハッチと同一かもしれないが、e-208 GTiの存在は、運転の喜びをブランドの中心に据え、熱狂的な支持層を取り戻したいというファヴェ氏の強い思いを象徴している。

「GTiのようなものはプジョーのDNAの一部です。ブランドのポジショニングに活用すれば、例えば『プジョーは素晴らしいドライビング・エクスペリエンスを体現する』と明確に示すこともできます。それがプジョーの本質の一部なのです」

（翻訳者注：この記事は「後編」へ続きます。）