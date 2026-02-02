Åì¾ÚÈ¿È¯¡¢¸áÁ°¤Ï°ì»þ900±ß¹â¡¡±ß°Â¡¢¼«Ì±ÅÞÍ¥Àª¤ò¹¥´¶
¡¡½µÌÀ¤±2Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬È¿È¯¤·¤¿¡£±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î¿Ê¹Ô¤ä½°±¡Áª¤Î¾ðÀªÊ¬ÀÏ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬Í¥Àª¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¡¢¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ900±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Çã¤¤°ì½ä¸å¤ÏÍø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°½µËö½ªÃÍÈæ99±ß16Á¬¹â¤Î5Ëü3422±ß01Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï10.87¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3577.19¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Á°½µËö¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡Ö³°¹ñ°ÙÂØ»ñ¶âÆÃÊÌ²ñ·×¡Ê³°°ÙÆÃ²ñ¡Ë¤Î±¿ÍÑ¤â¥Û¥¯¥Û¥¯¾õÂÖ¤À¡×¤È±ß°Â¤òÍÆÇ§¤·¤¿¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢±ßÇä¤ê¤¬²ÃÂ®¡£¶ÈÀÓ¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤ÎÍ¢½Ð³ô¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£