タレントの中川翔子が2日、自身のインスタグラムを更新。昨年9月に出産した双子の男児のお宮参り＆お食い初めを報告した。

「穏やかで荘厳で静謐で、美しくて優しい ホテル椿山荘東京が大好き大好き心から、大好きです 双子の、お宮参りとお食い初めを！ホテル椿山荘東京でしてきました！」と報告。「わたしにとって、大切な家族と過ごしてきた思い出が詰まった特別な場所。母桂子さんや、祖父母と家族で泊まりに来たりスパのプールや温泉、庭園、全てが愛おしくて涙がでる。妊娠中や、産後、そして今、双子たちとも素敵な思い出を重ねることができて特別な幸せな気持ち。親子四代で来ています！」と明かした

「ここは、たくさんの家族が人生のかけがえのない思い出を紡ぐ場所。庭園の雲海もオーロラになっていて最高でした 双子と庭園お散歩する夢も叶ったよ」と庭園をお散歩する姿も。「着物を久しぶりにきられたのも嬉しい！レベルいくつになってもやっぱりピンクが大好き 帯留め、帯締めの色や質感の組み合わせで全然印象が変わるから、選びながら着るのも楽しかった！」と記した。

「着付け、ヘア、お宮参り、お食い初め、記念撮影、ぜんぶ椿山荘の中でできるんだよ！バタバタしてなかなかいけなかった、、というひとも、最高の時間を過ごせるので心からおすすめです！わたしもお宮参り、一カ月でいくの全然無理だったけどやっといけて、しかも最高！で本当に良かったです」とつづった。

「お食い初めは、大好きなイタリアン イルテアトロで出来ました！夢みたいに幸せな一日でした。家族の行事や記念撮影や特別な思い出はこれからも、ホテル椿山荘東京に来て重ねていきたいです！」と中川。「プールにはいると私、個人的に走馬灯みたいになるんだ 30年前の記憶と同じ景色がいまもあるってすごい 本当につらいことがあっても椿山荘にきたら 幸せなことに目をむけることができる！大好きです」とした。