結婚と第１子誕生を発表したケンドーコバヤシが２日、フジテレビ系「ノンストップ！」の独占インタビューに応じ、我が子との初対面の率直な感想を語った。

ケンコバは１月３１日にフジテレビＯＮＥの特別番組「ケンドーコバヤシの重大発表！」で、昨年８月に結婚し、第一子男児が生まれていたことを電撃発表。出産に立ち会おうとしたものの「今のうちにと、神社でお祈りしてたら産まれてた」とその瞬間には立ち会えず。名前は「胃痛と書いてナポレオン。良くない？小林胃痛（ナポレオン）」とすっとぼけ、くっきー！を呆れさせていた。

その後、「ノンストップ！」の独占インタビューに応じたケンコバは、なぜ隠していたのか？という質問に「知ってる人は知ってるが、もともと忍者じゃないですか」などと言い出し「明かすと一族から追われる」「年内最後に話し合ったら、抜け忍として認めて頂いて。手続き踏んで抜けたので追われることがないので発表した」とすっとぼけ。バレないために「マスコミに絞られないように、毎晩違う女性と腕組んで歩いてた」とも話し、スタッフも失笑。

だが、長男との初対面については「感動した。めちゃめちゃ感動しました」と即答。「あれだけ感動したのはＭｒ．ＢＯＯを見て以来」と笑わせた。

パパとなったことで、夜の盛り場への出動は「妻と子のために頻度は減らそうと思っている。この男気、どうですか！」といい「最終的には年４回ぐらいに。まずの目標は月２回。年２４回。その覚悟を見届けてください」と話していた。