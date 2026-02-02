てんびん座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月2日〜2月8日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。
昨日より今日、今日より明日！
改善パワーが高まっています。
これは、変えたほうがいい、やめたほうがいい、離れたほうがいいなど、問題と対策がセットで浮かんで、あなたの中で1つの流れを作っていくでしょう。あれもこれもよくしていきたい気分が高まりますが、1日1つずつ、やっていくくらいがちょうどいいみたい。今日は靴磨き、明日はデスク周りなど、その日、一番気になるところから片付けて。繰り返すうちに、整えが楽しくなって、メリハリのある暮らしにシフトできそう。
ダイエット開始にもよいタイミング。
愛と社交は、プロデュース力がキラリ。誘う側に回って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）一日一改！
