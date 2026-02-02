おとめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月2日〜2月8日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。
ゆるっと、ぬるっと。
頑張れないムード。
いつものあなたならテキパキこなせることが、どうも実が入りません。考えがまとまらない、取り紛れやすいなど、集中力が持たないのです。やることリストを活用して自衛した上で、「ちょっとダメかも？」と周囲に正直に伝えていくと、よい助けを得られるでしょう。連絡係や幹事役など、つい引き受けやすいポジションも、誰かに変わってもらうとスムーズです。
少し力を抜いて、ダメダメモードでいきましょう。かえって親しみやすいと人気が出るかも？
オフは、行き慣れたスポットでリラックス。
愛は、相談しながら前進を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）脱力系開運術。
