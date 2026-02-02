「凄すぎて努力の賜物」りんごちゃん、ダイエットのビフォーアフターに反響！「本当痩せてまた綺麗に」
ものまねタレントのりんごちゃんは1月31日、自身のInstagramを更新。ダイエット前後の写真を公開しました。
【写真】りんごちゃんのビフォーの姿
「すごいスリムになりましたねえ」りんごちゃんは「Beforeの写真がおもろすぎなのよ基本的に」とつづり、写真を11枚載せています。1〜3枚目はダイエット前の全身パネルとのツーショットです。前と横から撮影し、体型の違いが一目瞭然です。ほかには「缶詰ダイエット」中に食べたおいしそうな料理を載せています。
コメントは、「顔がシャープになったもんね スゴーイ」「りんごちゃん、ますます可愛い」「本当痩せてまた綺麗になったー！ビフォーも可愛いよ！」「ビフォアフ凄すぎて努力の賜物です！！！！」「りんごちゃんすごいっ！」「すごいスリムになりましたねえ」と驚きの声が続出しました。
「缶詰マニアなら10日間で何キ口減らせる？」同日に放送されたバラエティー番組『熱狂マニアさん！』（TBS系）にて「缶詰マニアなら10日間で何キ口減らせる？」というダイエット企画に臨んだりんごちゃん。その結果、見事にダイエットに成功したようです。TVerで見逃し配信中のため、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
