ものまねタレントのりんごちゃんは1月31日、自身のInstagramを更新。ダイエット前後の写真を公開しました。

【写真】りんごちゃんのビフォーの姿

「すごいスリムになりましたねえ」

りんごちゃんは「Beforeの写真がおもろすぎなのよ基本的に」とつづり、写真を11枚載せています。1〜3枚目はダイエット前の全身パネルとのツーショットです。前と横から撮影し、体型の違いが一目瞭然です。ほかには「缶詰ダイエット」中に食べたおいしそうな料理を載せています。

コメントは、「顔がシャープになったもんね　スゴーイ」「りんごちゃん、ますます可愛い」「本当痩せてまた綺麗になったー！ビフォーも可愛いよ！」「ビフォアフ凄すぎて努力の賜物です！！！！」「りんごちゃんすごいっ！」「すごいスリムになりましたねえ」と驚きの声が続出しました。

「缶詰マニアなら10日間で何キ口減らせる？」

同日に放送されたバラエティー番組『熱狂マニアさん！』（TBS系）にて「缶詰マニアなら10日間で何キ口減らせる？」というダイエット企画に臨んだりんごちゃん。その結果、見事にダイエットに成功したようです。TVerで見逃し配信中のため、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)