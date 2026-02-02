しし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月2日〜2月8日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。
ご自愛継続で！
何もかもどうでもいい、面倒くさい、ここ数年続いた投げやりさ、無気力さがようやく薄れてきます。
でも、病み上がりにも似て、ここで急に張り切ると、かえって疲れが出てペースが崩れることに。
今週、オススメするのは、ウインドーショッピングです。いろいろ見て回ると、「今はこんな感じか」がつかめるはず。おそらく、ピンと来るものはないので、リサーチするだけでOK！
同様に、見学や1日体験などで判断基準を養いましょう。「悪くない」があれば、上出来と考えて。
愛と社交は、モテキへ。誘いに乗って。
オフは、アート体験が楽しめそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）パワーチャージの仕上げ。
ご自愛継続で！
何もかもどうでもいい、面倒くさい、ここ数年続いた投げやりさ、無気力さがようやく薄れてきます。
でも、病み上がりにも似て、ここで急に張り切ると、かえって疲れが出てペースが崩れることに。
今週、オススメするのは、ウインドーショッピングです。いろいろ見て回ると、「今はこんな感じか」がつかめるはず。おそらく、ピンと来るものはないので、リサーチするだけでOK！
同様に、見学や1日体験などで判断基準を養いましょう。「悪くない」があれば、上出来と考えて。
愛と社交は、モテキへ。誘いに乗って。
オフは、アート体験が楽しめそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)