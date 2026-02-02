【今週の運勢】2026年2月第2週の「かに座（蟹座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

滞らない。
次へ進む。

人との距離がグッと近づき、一体感を得られそう。

でも、その一方で、これまで気にならなかった相手の個性や考え方が引っかかるようになるかも？ いい人だけど、押しが強すぎるとか、話は合うけれど、基本待ち受けなど、好きな部分と嫌いな部分がミックスされることに。

我慢も意見も、どちらも疲れるだけ。ここがご縁の終わりと考えると、スッとラクになるはず。ストレスを軽減して、その分、自分のやりたいことに集中を。節分イベントへの参加は、よい気分転換に。

愛は、日常のシェアがカギに。一緒にやれることを増やしていきましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)