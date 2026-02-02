ふたご座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月2日〜2月8日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。
ムズムズ、ソワソワを楽しんで。
楽しさいっぱい。
その一方で、世界が上滑りしている気分にもなりそうです。まだ、始まったばかりなのに、結果が分かっているような、すでに飽き飽きしている感覚にも襲われることも。
でも、これ、初めての経験ではないのでは？ ザワザワする感じは、春の訪れのようなもの。開運のサインです。運気の変わり目のシフトチェンジで落ち着かないだけ。いつもよりも過敏になっているため、花粉症などの症状も出やすいはず。できるだけゆっくり過ごし、1つずつ、予定や約束をこなしていきましょう。
短時間デートは、よい気分転換に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)