おうし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月2日〜2月8日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。
基盤を大事に。
ゆっくりペースで、仕事や日課を着実にこなしていきましょう。
丁寧で、落ち着いた暮らしを実現させるのです。きちんとご飯を作る、掃除をする、アイロンをかける、ベッドメイキングをするなど、生活の場のクオリティーを上げていくことで、あなたらしさを取り戻すことができるでしょう。
今週は、刺激よりも安心ややすらぎ、変化ではなくルーティンが幸福度を高めていくはずです。小さい日課をいくつか作ってみるのもオススメ。いつも通りを楽しんで。
社交は、話半分で様子見がよさそう。
オフは、買い物へ。
愛は、包容力豊かに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）地固めウイーク。
