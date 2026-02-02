トヨタ「“新たな”軽商用BEV」ピクシスバン発売！

トヨタは2026年2月2日、軽商用車「ピクシス バン」にバッテリーEV（BEV）を追加し、発売しました。

ピクシスバンに搭載されるBEVシステムは、ダイハツとスズキが培った小さなクルマづくりのノウハウと、トヨタが持つ電動化技術、それぞれの強みを活かし、3社で共同開発したものです。

軽商用車は小型であることを活かし、狭い道も通行でき、日本の物流におけるラストワンマイルを支える重要な存在となっており、日本では、商用車全体の約60％（保有台数比、2025年9月時点）を占めるほど普及しています。

Commercial Japan Partnership Technologies株式会社も企画に参画することで、効率的なラストワンマイル輸送に最適な仕様を追求しました。

新型ピクシスバンは、大きな積載力や積みやすさなどの使い勝手の良さはそのままに、パワフルでスムーズかつ静かな走りと、1日の配達を安心して走ることができる航続距離257km（WLTCモード）を実現するなど、ユーザーのニーズに応えることを目指しました。

最新のBEVシステム「e-SMART ELECTRIC」を搭載したこのモデルは、電気自動車ならではの圧倒的な静粛性と、仕事の現場で頼りになる力強い走りを高い次元で両立しています。

モーター駆動のため、発進時や走行中も振動やノイズが極めて少なく、深夜や早朝の住宅街でも周囲に気兼ねなく走行できるのが大きな魅力。後輪に配置されたe Axleにより、荷物を満載した状態や急な坂道、ストップ＆ゴーの多い市街地でも、後輪駆動特有の力強いグリップ力でストレスのないスムーズな加速を可能にしました。

また、大容量の薄型リチウムイオンバッテリーを床下に配置することで低重心化を図り、クロスメンバーの追加などで車体剛性を大幅に強化。さらに専用設計のリアサスペンションを採用したことで、商用車にありがちな跳ねを抑えた、しなやかで安定感のある乗り心地を実現しています。

実用面では、軽商用BEVとしてトップクラスの航続距離257kmを達成。急速充電を標準装備しており、休憩時間などのわずか50分で約80%までチャージできるため、長距離の業務でも安心です。

さらに、ビジネスの可能性を広げる給電機能の充実ぶりも見逃せません。車内に設置されたコンセントからは最大1500Wの電力を取り出すことができ、走行中であっても電動工具の充電や使用が可能です。これにより現場での待ち時間を大幅に短縮でき、作業効率が向上します。

また、住宅に電力を供給する「V2H」にも標準対応しており、災害などの停電時には「動く大型蓄電池」として、家族や事業を守る心強い存在となります。

使い勝手の面では、ガソリン車と同等の広大な荷室空間と350kgの最大積載量を確保。低い荷室フロア地上高により重い荷物の積み下ろしもスムーズに行えます。

室内には汚れを気にせず使える撥水シートや、電力消費を抑えながら快適さを保つシートヒーターを装備し、冬場の航続距離への影響を最小限に抑える工夫が凝らされています。空間を有効活用した頭上収納「オーバーヘッドシェルフ」も備わるなど、ビジネスの現場を支え、日々の業務を効率化するためのこだわりが随所に詰まっています。

最新の予防安全機能「スマートアシスト」も備え、ビジネスを支える道具としての機能美と、今の時代に求められる環境性能・安全性を極めて高いバランスで形にした一台と言えます。

※ ※ ※

BEV仕様の新型ピクシスバンの価格（消費税込）は314万6000円です。