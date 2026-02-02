【関西の雪】近畿地方（大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山）の雪雨シミュレーションと16日間天気予報【気象庁/2月2日】
近畿地方 今後の天気は？
気象庁によりますと、高気圧に覆われておおむね晴れていますが、北部では寒気や湿った空気の影響で、雪や雨の降っている所があります。
【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？ ２日（月）～2月7日（土）大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・和歌山の雪雨シミュレーション
きょう（２日）の近畿地方は、北部では低気圧や湿った空気の影響でおおむね曇り、夕方から次第に雪や雨が降る見込みです。中部や南部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から次第に曇り、雨や雪の降る所があるでしょう。雷を伴う所がある見込みです。
あす（３日）の近畿地方は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に雷を伴い明け方にかけて雪や雨が降るでしょう。高気圧に覆われて朝からは次第に晴れる見込みです。
シミュレーションでは、2日から3日にかけて雪雲がかかっています。また、6日から7日にかけて近畿地方の北部で雪雲の予報となっています。
（予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください）
▶2日（月）～2月７日（土）近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報
２日（月）
気象庁によりますと、
大阪府は、高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から曇り、夜遅くは雨や雪が降るでしょう。夕方から雷を伴う所がある見込みです。
京都府は、南部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、北部では低気圧や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に夜は雪や雨が降るでしょう。雷を伴う所がある見込みです。
兵庫県は、低気圧や湿った空気の影響でおおむね曇り、夕方から北部を中心に雪や雨が降る見込みです。雷を伴う所があるでしょう。
滋賀県は、南部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、北部では低気圧や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に夜遅くは雪や雨が降るでしょう。夕方からは雷を伴う所がある見込みです。
奈良県は、高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から曇り、夜遅くは雪や雨が降る見込みです。雷を伴う所があるでしょう。
和歌山県は、高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から曇り、夜は雨や雪の降る所がある見込みです。雷を伴う所があるでしょう。
３日（火）
気象庁によりますと、
大阪府は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。
京都府は、寒気や湿った空気の影響で曇り、北部を中心に明け方まで雷を伴って雪が降るでしょう。昼過ぎからは高気圧に覆われて次第に晴れる見込みです。
兵庫県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に明け方まで雷を伴って雪が降る見込みです。
滋賀県は、寒気や湿った空気の影響で曇り、北部を中心に明け方まで雷を伴って雪や雨が降るでしょう。夕方からは高気圧に覆われて晴れる見込みです。
奈良県は、寒気や湿った空気の影響で曇り、明け方まで雪の降る所がある見込みです。夕方からは高気圧に覆われて晴れるでしょう。
和歌山県は、寒気や湿った空気の影響で曇り、朝からは高気圧に覆われて次第に晴れる見込みです。